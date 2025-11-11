Der Poképark Kanto wird im Februar 2026 eröffnet

HQ

Es gibt sicherlich keinen Mangel an aufregenden Orten, die Spieler in Japan besuchen können, aber mehr ist immer besser, und bald werden wir in der Lage sein, den Poképark Kanto in Tokio auf die Liste zu setzen. Ein neues Video zeigt, dass der Park am 5. Februar nächsten Jahres seine Pforten öffnen kann und der Ticketverkauf in nur zehn Tagen (21. November) beginnen wird.

Was können Sie also unter Poképark Kanto finden? Wie der Name schon sagt, handelt es sich um einen Themenpark, der auf der Pokémon-Welt basiert und in zwei Hauptbereiche unterteilt ist. Die eine ist Pokémon Forest, eine Spur durch klassische Pokémon-Umgebungen, in der du Taschenmonster finden kannst, und die andere ist Sedge Town. Letzteres ist eine typische Pokémon-Stadt mit einem Pokémon Center und einem Fitnessstudio sowie einfachen Fahrgeschäften, Geschäften und Aufführungen.

Klingt das nach einem Muss für Ihren Japan-Urlaub im nächsten Jahr oder sogar nach einem Grund, dorthin zu reisen?