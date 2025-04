Der Pokémon Go -Entwickler Niantec entlässt nach dem Kauf in Saudi-Arabien 68 Mitarbeiter

HQ

Erst neulich haben wir berichtet, dass wir keine größeren Änderungen an Pokémon Go erwarten sollten, wenn der Saudi Arabian Public Investment Fund (PIF) den Entwickler Niantic aufkauft. Und das hört sich gut an, bleibt aber leider nicht ganz ohne Folgen.

Wie so oft, wenn finanzschwache Giganten einen Entwickler übernehmen, wird dies leider zu Entlassungen führen. GameDeveloper.com berichtet nun, dass ab dem 20. Mai mindestens 68 Personen entlassen werden. Niantic-CEO John Hanke sagt, dass dies es ihnen ermöglichen wird, "als Startup-Organisation zu arbeiten, die sich auf den Weg vor uns konzentriert", was offenbar bedeutet, dass "einige Rollen angesichts unseres neuen Fokus nicht erforderlich wären".

Er hat auch einige freundliche Worte, die denen leider nicht helfen, die gerade ihre Lebensgrundlage verloren haben:

"Wir schätzen die talentierten Menschen, die uns geholfen haben, hierher zu kommen, und für ihre vielen Beiträge zutiefst und werden sie beim Übergang zu neuen Möglichkeiten unterstützen."

Trotz der Beteuerungen, dass Pokémon Go nicht betroffen sein wird, ist es wahrscheinlich, dass einige der mindestens 68 entlassenen Mitarbeiter in irgendeiner Weise mit dem Titel zu tun hatten - was bedeutet, dass er immer noch indirekte Auswirkungen spüren könnte.