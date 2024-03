Der PlayStation Spring Sale ist live und hier sind einige der besten Angebote

HQ

Der Frühjahrs-Sale im PlayStation Store ist da und wie die Verkäufe im Steam und Epic Games Store zuvor, ist auch dieser vollgepackt mit Angeboten, die sich Gamer vielleicht ansehen sollten. Normalerweise bietet PlayStation nicht ganz die gleichen Angebote wie andere Marktplätze, aber hier gibt es einige interessante Angebote.

Wenn Sie sich die vollständige Liste der ermäßigten Spiele ansehen möchten, können Sie dies hier tun, aber wir haben einige Angebote ausgewählt, die Sie interessieren könnten. Allen voran ist Suicide Squad: Kill the Justice League knapp zwei Monate nach seiner Veröffentlichung bereits um 50 % reduziert. Das gilt jedoch für die Digital Deluxe Edition, die den Preis nur von 100 £ auf 50 £ senkt.

Wenn es eine Regel gibt, die Sie bei diesem Verkauf befolgen sollten, dann scheint es zu sein, die Editionen des Spiels zu überprüfen, die Sie kaufen. Einige Standard-Editionen haben nicht einmal Rabatte, so dass die Ultimate- oder Deluxe-Edition eines bestimmten Spiels verlockender erscheint. Es gibt jedoch einige gute Angebote, wie z. B. 50 % Rabatt auf Mortal Kombat 1, 45 % Rabatt auf die Deluxe Edition von Dead Island 2 (die leider nicht in den Erweiterungen enthalten ist), 60 % Rabatt auf das Dead Space Remake, 50 % Rabatt auf Hogwarts Legacy und 25 % Rabatt auf Lies of P.

Neben den Hits des letzten Jahres sind auch einige großartige ältere Spiele im Angebot. Viele davon (Ghosts of Tsushima, Marvel's Midnight Suns) sind auch in PlayStation Plus Extra und Premium enthalten, wenn du also ein reiner Essential-Spieler bist, solltest du diese Titel vielleicht durchziehen.