Der PlayStation-Präsident plant, mehr Familienspiele wie Astro Bot

PlayStation-Präsident Hiroki Totoki hob kürzlich in einem Telefonat mit Investoren die Leistung von Team Asobi bei der Preisverleihungssaison hervor und dass sie beabsichtigen, ihr Angebot an Familientiteln in Zukunft zu erweitern. Astro Bot war ein Erfolg für PlayStation in einem Genre, in dem es in den letzten Jahren ungewöhnlich war (3D-Plattformer), den GOTY und drei weitere Auszeichnungen bei der Gala zu gewinnen, darunter Auszeichnungen bei anderen Veranstaltungen.

Der Präsident freute sich über den Erfolg der PlayStation Studios-Spiele bei den Game Awards. "Astro Bot gewann Spiel des Jahres und Bestes Familienspiel. Darüber hinaus gewann Helldivers 2 Bestes laufendes Spiel und Bestes Multiplayer-Spiel. Die Tatsache, dass Spiele aus Genres, die wir ausbauen wollen, wie z. B. Familientitel oder als Live-Service, ausgezeichnet wurden, ist ein großer Schritt zum Aufbau eines guten Katalogs."

Laut Sony verkaufte der Titel in den ersten neun Wochen 1,5 Millionen Einheiten. Der Chef der PlayStation Studios, Helmen Hulst, lobte die Astro Bot IP als sehr wichtig für die japanische Marke. " Astro ist für uns von grundlegender Bedeutung. Offensichtlich war es auf der PlayStation 5 vorinstalliert und Millionen liebten es. Es ist bemerkenswert, dass ein so kleines Studio in der Lage war, ein so großes Spiel zu machen."

Glaubst du, dass es eine gute Idee ist, dass sich die PS5 mehr auf familienfreundliche Titel konzentriert?