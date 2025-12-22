Der PlayStation Holiday Sale startet mit Tausenden von Titeln und DLCs, die angeboten werden

HQ

Wenig überraschend schloss sich Sony der Welle der Jahresend-Aktionen und Deals für Videospiele auf der PlayStation 5 an und trat damit in die Fußstapfen von Nintendos eShop - und Xbox-Deals.

Die Holiday Sales haben viele Spiele zu Bodenpreisen gebracht, und wir bei Gamereactor haben einige Juwelen ausgewählt, die wir entweder wegen ihrer Serie oder Franchises oder wegen ihrer Aktualität für einen Blick wert halten:



ARC Raiders - 20 % - 31,99 €



Clair Obscur: Expedition 33 - 20 % - 39,99 €



Göttlichkeit: Ursünde II – 75 % – €14,99



Assassin's Creed Shadows – 50 % – €39,99



Versand – 10 % – €31,49



Kingdom Come: Deliverance II – 50 % – €34,99



Baldur's Gate 3 – 25 % – €52,49



Hollow Knight: Silksong – 20 % – 15,99 €



Warhammer 40.000 Space Marine 2 – 60 % – €27,99



Silent Hill f - 40 % - 47,99 €



Borderlands 4 -20 % - 63,99 €



Death Stranding 2: One the Beach – 25 % – €59,99



Gears of War: Reloaded – 50 % – €19,99



Sonic Racing: Crossworlds – 30 % – €48,99



Cronos: Die neue Morgendämmerung – 25 % – €44,99



Die vollständige Liste des PlayStation 5 Januar Sale können Sie sich unter diesem Link ansehen (machen Sie sich bereit, denn es gibt über 6.000 Items im Angebot) einsehen.