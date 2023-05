Der PlayStation Days of Play-Sale beginnt diese Woche

HQ

Sony hat ein Datum festgelegt, an dem der jährliche PlayStation Days of Play-Verkauf beginnen wird. Der digitale Verkauf, der am 2. Juni beginnt und bis zum 12. Juni läuft, wird tonnenweise verschiedene PS4-, PS5- und PC-Spiele vergünstigen, neben Angeboten auf PlayStation Plus Abonnements und Zubehör zum Booten.

Der Verkauf beginnt am 2. Juni um 8:01 Uhr BST / 9:01 Uhr MESZ und endet am 12. Juni um 7:59 Uhr BST / 8:59 Uhr MESZ, und obwohl PlayStation die genauen Angebote noch nicht bekannt gegeben hat, wird uns gesagt, dass alle 12-Monats-Pläne für PS Plus 25 % Rabatt haben werden und dass jeder, der über den PlayStation Gear-Store bestellt, die DAYSOFPLAY23 Promo-Code, um 20% Rabatt auf ausgewählte Waren zu erhalten.

Wenn der Verkauf beginnt, sollten Sie unbedingt hier vorbeischauen, um zu sehen, was Sie ergattern können.