Der Platz von Deadpool & Wolverine in der Marvel-Zeitlinie wurde bestätigt

Jetzt, da das Marvel Cinematic Universe multiversal geworden ist, wird es immer schwieriger, die chronologischen Zeitlinien im Auge zu behalten und zu sagen, welche Geschichte in welchem Universum spielt. Eines der größten Fragezeichen ist die bevorstehende Deadpool & Wolverine, da der Film anscheinend die Deadpool-Zeitlinie von Fox mit dem MCU zusammenbringen wird, während er auch eine Version von Hugh Jackmans Wolverine beinhaltet. Wann spielt dieser Film eigentlich?

Im Gespräch mit Total Film (danke, Collider) hat Regisseur Shawn Levy erklärt: "Es spielt sechs Jahre nach dem letzten Film. Er erweist sich als nutzlos beim Verkauf von Autos, verkauft die Blutdruckmedikamente von Blind Al, um Miete zu verdienen, und seine geliebte Vanessa hat einen neuen Freund."

Wir wissen also zumindest, dass der Film sechs Jahre nach Deadpool 2 spielt. Aber die Frage verschiebt sich nun, welche Version von Wolverine wir sehen werden? Wird es die Version Fox X-Men oder etwas Neues sein, und wenn ja, in welche Zeitlinie passt er? Wird dies auch das moderne und aktuelle MCU sein oder wird Deadpool in einer anderen Zeit landen?

So viele Fragen und hoffentlich werden die meisten, wenn nicht alle, beantwortet, wenn der Film am 26. Juli 2024 in die Kinos kommt.