Der Pink-Panther-Saxophonist Plas Johnson ist verstorben

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Wir vermuten, dass nur wenige von Ihnen den Saxophonisten Plas Johnson kennen, aber wir sind uns ziemlich sicher, dass die meisten von Ihnen seine Musik schon gehört haben. Er ist der Mann, der 1963 das unglaublich ikonische und groovige Thema von The Pink Panther spielte, einer Komödie mit Peter Sellers als dem unbeholfenen Inspector Clouseau.

Obwohl dies sicherlich eine ikonische Rolle war, an die sich viele erinnern, wagen wir zu behaupten, dass noch mehr Leute die Figur aus den Eröffnungscredits des Films kennen, nämlich The Pink Panther selbst. Der Panther sollte ursprünglich nur ein spaßiges Gimmick sein, aber die Zeichentrickfigur wurde unglaublich beliebt, brachte Filme und TV-Serien hervor und gewann sogar einen Oscar.

Obwohl die oft urkomisch witzigen Animationsfilme für sich allein stehen, besteht kein Zweifel, dass Plas Johnsons Bemühungen mit dem Titelsong (komponiert von Henry Mancini) ein wesentlicher Teil ihres Erfolgs waren. Und so berichten wir mit Traurigkeit, dass er leider im Alter von 94 Jahren verstorben ist.

Neben dem Titelsong von The Pink Panther war Johnson ein hoch angesehener Musiker in Hollywood, der mit vielen der größten Stars der 1960er Jahre spielte, nicht zuletzt mit Ella Fitzgerald, Frank Sinatra und Nat "King" Cole. Bezüglich der ikonischen Pink Panther-Musik sagte er einmal, es sei sofort offensichtlich, dass Geschichte geschrieben wurde, und alles fügte sich fast augenblicklich zusammen:

"Wir haben nur zwei Takes gemacht, glaube ich. Als wir fertig waren, applaudierten alle – sogar die Streicher. Und das will schon etwas heißen... Sie klatschen nie für irgendetwas."