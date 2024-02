Der Persona 3 Reload Soundtrack bekommt die Vinyl-Behandlung

HQ

Der Soundtrack von Persona 3 Reload war eines der vielen Dinge, die wir in unserem Test des Spiels, das vor zwei Wochen veröffentlicht wurde, gelobt haben. Und jetzt hat iam8bit eine neue Art und Weise angekündigt, wie wir die Musik genießen können - Vinyl.

Die Vorbestellungen beginnen heute unter diesem Link, und für $100 bekommst du ein Premium-Boxset mit "4xLP on Holographic Broken Glass Vinyl", das wie folgt beschrieben wird:

"Die Persona 3 Reload 4xLP enthält den "Reloaded"-Soundtrack, der auf Wachs auf 4 wunderschöne holografische Glasscherben-Vinyl-Discs gepresst wurde. Genießen Sie fröhliche Kopfwippen wie "When the Moon's Reaching Out" sowie langsame, bewegende Melodien wie "Aria of the Soul" immer wieder, wenn sie die erstklassige Mastering-Behandlung erhalten, die sie verdienen."

Die Auslieferung beginnt im 3. Quartal, und wenn Sie ein Fan des Persona 3 Reload Soundtracks sind, sollten Sie sich diesen unbedingt ansehen, da iam8bit-Produkte so ziemlich immer übererfüllen, was sie versprechen. Wenn Sie das Spiel noch nicht gespielt haben, sollten Sie es unbedingt tun. Es ist derzeit für PC, PlayStation und Xbox erhältlich und in deinem Game Pass-Abonnement enthalten.