Der Performance-Modus von Final Fantasy VII: Rebirth wird beim Start weniger schrecklich aussehen

Wenn Sie die Demo für Final Fantasy VII: Rebirth gespielt haben und sich Sorgen darüber gemacht haben, wie das Spiel aussieht, wenn Sie Performance Mode verwenden, machen Sie sich keine Sorgen, Square Enix hat Pläne, dies zu verbessern.

Der Entwickler hat sich an X gewandt, um zu bestätigen, dass ab nächster Woche, am 21. Februar, ein Update kommen wird, um visuelle Verbesserungen auf das Performance Mode anzuwenden, und dass diese Verbesserungen sowohl für die derzeit verfügbare Demo als auch für das vollständige Spiel gelten werden, wenn es am 29. Februar erscheint.

Square Enix hat nicht genau erklärt, was die Verbesserungen sein werden, aber hoffentlich wird dies bedeuten, dass das Spiel für diejenigen, die ein flüssigeres Gameplay bevorzugen, visuell weniger schrecklich aussieht.