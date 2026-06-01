Der paraguayische Spieler Daniel Vallejo wurde mit 65.000 Euro, der Hälfte seines Preisgeldes, wegen sexistischer Kommentare bei Roland Garros bestraft

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Der paraguayische Tennisspieler Daniel Vallejo, 22, auf Platz 71 der Welt, sorgte für Schlagzeilen, als er sagte, sein Spiel "hätte von einem Mann und nicht einer Frau gepfiffen werden sollen", weil "es sehr anspruchsvoll ist und man viel Kraft braucht". Tage nach seinen sexistischen Bemerkungen wurde er von Roland Garros mit einer Geldstrafe von 65.000 Euro belegt, was etwa der Hälfte seines Preisgeldes aus dem Turnier entspricht.

Vallejo verlor am Donnerstag, den 28. Mai, in einem epischen Fünfsatzmatch gegen den 17-jährigen Franzosen Moïse Kouamé (das Match endete in einem Super-Tiebreak mit 8:10), und die Zuschauer waren natürlich verrückt nach ihrem Heimatspieler, der in der folgenden Runde verlor, aber als potenzieller neuer Star einen großen Einfluss hatte (der jüngste Spieler seit 1991, der ein Hauptfeld der French Open gewann). Vallejo beklagte, dass die Stuhl-Schiedsrichterin Ana Carvalho wenig unternahm, um die Zuschauer zu kontrollieren, die zwischen den Punkten zu lange jubelten.

"So ein Match muss von einem Mann geleitet werden; es ist sehr schwierig für eine Frau", sagte Vallejo in einem Interview mit CLAY. "Es muss von einem Mann gepfiffen werden, weil es ein sehr anspruchsvolles Publikum ist und man viel Kraft braucht, um gegen die Menge anzutreten."

Nach der Gegenreaktion postete Vallejo einen Tweet, der später gelöscht wurde, da er wenig zur Lösung beitrug. "Ich habe nie über Frauen im Allgemeinen gesprochen, sondern speziell über den Schiedsrichter, der sich während des Spiels zu keinem Zeitpunkt mit der Menge beschäftigt hat. Das gesagt, habe ich auch nicht gesagt, dass ich wegen ihr verloren habe. Ich habe dem Gegner gratuliert, und es ist normal, dass das Publikum den Heimspieler anfeuert."

Am Montag bestätigte der Turnierdirektor Amélie Mauresmo, dass der französische Tennisverband Vallejo mit einer Geldstrafe von etwa 65.000 Euro belegt hat, was fast der Hälfte dessen entspricht, was er nach dem Einzug in die zweite Runde des Turniers verdient hatte, 130.000 Euro. "Für uns ist die Lage sehr klar: Eine solche Bemerkung ist inakzeptabel. Weder für das Turnier noch für die Föderation".