Der Oscar-prämierte Schauspieler Robert Duvall verstirbt im Alter von 95 Jahren

HQ

Der amerikanische Schauspieler Robert Duvall ist im Alter von 95 Jahren verstorben. Dies laut Informationen, die TMZ erhalten hat, die auch von Duvalls Partner in einem Beitrag in den sozialen Medien bestätigt wurden.

"Gestern haben wir uns von meinem geliebten Ehemann, einem geschätzten Freund und einem der größten Schauspieler unserer Zeit verabschiedet. Bob verstarb friedlich zu Hause, umgeben von Liebe und Geborgenheit. Für die Welt war er ein Oscar-prämierter Schauspieler, Regisseur und Geschichtenerzähler. Für mich war er einfach alles."

Duvall hatte eine Karriere, die sich über mehr als sechs Jahrzehnte erstreckte, und wurde für seine zurückhaltende Intensität bekannt. Sein Durchbruch gelang ihm in den 1970er Jahren, und zu seinen bekanntesten Rollen zählen Der Pate, Apocalypse Now, Falling Down und Tender Mercies, wobei letztere ihm einen Oscar als bester Hauptdarsteller einbrachte.

Im Laufe seiner Karriere wurde Duvall für mehrere Oscars nominiert und von Kritikern und Kollegen für seine Fähigkeit gelobt, komplexen Figuren Tiefe zu verleihen. Seine Präsenz auf der Leinwand wird oft als sowohl ruhig als auch kraftvoll beschrieben – ein Schauspieler, der eine Szene dominieren konnte, ohne seine Stimme zu erheben.

Ruhe in Frieden.

An welche von Duvalls vielen Rollen erinnern Sie sich am besten?