Der Oscar-nominierte Schauspieler Burt Young ist im Alter von 83 Jahren verstorben

Burt Young, der vor allem für seine Rolle als Paulie Pennino in der Rocky-Filmreihe bekannt war, ist leider im Alter von 83 Jahren gestorben.

Young, der auch in Filmen wie "Chinatown", "Once Upon a Time in America" und "Mickey Blue Eyes" zu sehen war, verstarb am 8. Oktober 2023 in Los Angeles. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels wurde noch keine genaue Todesursache bekannt gegeben.

Auf Instagram postete Sly Stallone eine Hommage an Young, in der es hieß: "An meinen lieben Freund BURT YOUNG, du warst ein unglaublicher Mann und Künstler, ich und die Welt werden dich sehr vermissen... RIP."

Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei der Familie von Burt Young.