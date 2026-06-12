Der originale Star Fox 64 Art-Designer bekommt bei den grafischen Verbesserungen des Remakes "Tränen in den Augen"

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Star Fox soll bald exklusiv für die Switch 2 erscheinen. Es ist ein Remake von Star Fox 64 (Lylat Wars in Europa) mit deutlich verbesserten Grafiken, die das Beste im Artdesign von Takaya Imamura, dem ursprünglichen Artdesigner, wirklich hervorheben.

Er hat diese aktualisierte Version nun via X kommentiert und gesagt, dass er tief bewegt davon ist, und teilt zudem eine Anekdote, die die Vorurteile veranschaulicht, mit denen das Nintendo 64 in der zweiten Hälfte der 90er Jahre leben musste (übersetzt von Copilot):

"Während der Nintendo-64-Ära hatten wir Schwierigkeiten, die Leute dazu zu bringen, den Unterschied zwischen vorgerenderten Sequenzen und Echtzeitgrafik zu verstehen. Viele Leute glaubten, dass die schönen Zwischensequenzen der PlayStation auf die Leistung der Konsole zurückzuführen seien. Deshalb haben wir in Star Fox 64 versucht, Demo-Szenen und -effekte zu schaffen, die mit diesen vorgerenderten Zwischensequenzen konkurrieren können, während wir gleichzeitig den einzigartigen Charme von Echtzeitgrafik erkunden.

"In dieser Hinsicht werden mir wirklich die Tränen in den Augen, wenn ich sehe, wie sehr sich die Grafik diesmal verbessert hat."

Der 25. Juni ist das Veröffentlichungsdatum für Star Fox, und wir werden es natürlich überprüfen.