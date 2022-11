Der Oregon Trail feiert ein Comeback für PC und Switch

HQ

Es ist mehr als fünfzig Jahre her, dass Don Rawitsch, Bill Heinemann und Paul Dillenbergers altes textbasiertes Strategiespiel das Licht der Welt erblickte, und jetzt sieht es so aus, als ob ein ganz neues Publikum auf PC und Nintendo Switch die Chance haben wird, die vielen Tests des Spiels noch einmal zu erleben. Wenn auch natürlich in einer deutlich aktualisierten Version. Gameloft hat letztes Jahr ein Remake des Klassikers für die Apple Arcade gemacht, und jetzt wird es mit einem Start in wenigen Wochen auf neue Formate portiert.

"In The Oregon Trail werden die Spieler in den Mittelpunkt aller Irrungen und Wirrungen der Reise nach Westen gestellt. Sie müssen ihren Wagen bestücken, ihre Reisegruppe auswählen und sicherstellen, dass sie alle sicher in Oregon ankommen, indem sie in gefährlichen und unerwarteten Situationen schwierige Entscheidungen treffen. Die Spieler werden auch die wahre Geschichte hinter dem Trail erfahren, einschließlich der indianischen Erfahrung, die eine Premiere in der Franchise ist."

Die PC- und Switch-Version enthält alle vorherigen Updates sowie eine Reihe neuer Einstellungen, Grafikfilter und Ereignisse.

Bist du bereit für die Herausforderungen dieses alten Klassikers und hast du die Originalversion gespielt?