Der Online-Titel "Guerrilla's Horizon" ist anscheinend nicht abgesagt

Vor fast zwei Jahren wurde enthüllt, dass Guerrilla an einem Online-Titel arbeitet, der im Horizon -Universum spielt. Nachdem Sony gestern bestätigte, dass rund 900 PlayStation-Mitarbeiter entlassen werden (laut Sony 8% der gesamten PlayStation-Belegschaft) und dass mehrere Projekte abgesagt werden, befürchteten viele Leute, dass das Horizon-Online-Projekt eines der Betroffenen sein würde, zumal Guerrilla einer der Entwickler ist, die von der Entscheidung betroffen sind.

Nach Angaben der niederländischen Nachrichtenagentur AD will Guerrilla 40 Mitarbeiter entlassen, was 10 % der Gesamtbelegschaft entspricht. Aber... Der Online-Titel Horizon gehört anscheinend nicht zu den gestrichenen Spielen, so der Bloomberg-Journalist Jason Shreier, der diese Geschichte gestern veröffentlichte. Wir gehen davon aus, dass einige der Mitarbeiter, die das Spiel entwickeln, unglücklicherweise entlassen wurden, was den allgemeinen Prozess verlangsamen könnte - aber zumindest sieht es so aus, als würden wir es immer noch bekommen.