Der Ölpreis könnte sich innerhalb weniger Monate verdoppeln

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Die Krise rund um Iran und die Straße von Hormus hält an und treibt die Treibstoffkosten weltweit in die Höhe. Und wir haben den Höhepunkt noch nicht gesehen, da Claudio Galimberti, Chefökonom von Rystad Energy, über CNBC (über Omni) warnt, dass die Preise in nur wenigen Monaten steigen könnten.

Sie hält eine Preiserhöhung von bis zu 150 US-Dollar pro Fass für realistisch, was über 50 % höher ist als heute. SvD Näringsliv zitiert außerdem den Rohstoffanalysten Christian Kopfer, der sagt, dass es dort nicht aufhören wird, aber glaubt, dass wir mit einer Verdopplung der Preise rechnen müssen, wenn die Krise nicht bald gelöst wird.

Hohe Kraftstoffpreise bedeuten natürlich nicht nur höhere Kosten für Autofahrer, sondern betreffen auch alles von Schifffahrt und Lebensmittelproduktion bis hin zu unzähligen Industrien, sodass sie für alle zu einer erheblichen Belastung werden.