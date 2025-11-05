Der Oktopus-Plattformer Darwin's Paradox wurde auf 2026 verschoben

HQ

Wenn du gehofft hast, Konamis Oktopus-Plattformer Darwin's Paradox später in diesem Jahr zu spielen, solltest du wissen, dass dies nicht mehr der Fall sein wird. Der Publisher hat bekannt gegeben, dass sich das Spiel verzögert hat und nun nicht mehr im Jahr 2025, sondern im Jahr 2026 erscheinen wird.

Dies wurde in einem kurzen Beitrag in den sozialen Medien bestätigt, in dem auch erwähnt wurde, dass es etwas Gutes aus dieser Verzögerung zu ziehen gibt, da Darwin's Paradox eine native Nintendo Switch 2 Ausgabe erhalten wird.

Wir haben nichts mehr zum neuen Veröffentlichungsdatum oder der Switch 2 Edition hinzuzufügen, da Konami nur das Folgende geteilt hat:

"Ursprünglich für 2025 geplant, haben wir etwas länger an unserem kommenden Action-Plattformer gearbeitet, um das Erlebnis auf Switch 2 zu bringen.

"Erwarten Sie, dass Darwin's Paradox 2026 für PC und Konsolen erscheinen wird."

Für diejenigen, die mit Darwin's Paradox nicht vertraut sind, erklärt die Beschreibung des Spiels, dass es einem Oktopus namens Darwin folgt, der, nachdem er aus dem Ozean gezogen und in einem Industriekomplex gefangen gehalten wurde, seine Fähigkeiten und Fertigkeiten einsetzen muss, um ins tiefe Blau zurückzukehren. Es scheint hauptsächlich ein 2D-Side-Scroller zu sein, aber das wird ihn nicht davon abhalten, eine Reihe von Fallen und Gefahren zu bieten, die es zu überwinden gilt, einschließlich hungriger Möwen, wie unten zu sehen ist.

Bleiben Sie dran für weitere Informationen zum neuen Veröffentlichungsdatum.