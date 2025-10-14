Der offizielle PlayStation Gear-Shop bestätigt, dass er im Dezember schließen wird

HQ

Für diejenigen, die coole Kleidung oder andere Produkte mit Designs kaufen wollten, die auf ihrer Lieblingskonsole und ihren Lieblingsspielen basieren, boten PlayStation Gear und Xbox Gear Shop genau das an, mit vielen offiziellen Optionen.

Aber im August wurde letzteres für eine umfassende Umstrukturierung und Überarbeitung geschlossen, und wenn Sie die Website heute besuchen, werden Sie mit der Nachricht "Der Xbox Gear Shop wird bald wieder verfügbar sein" begrüßt, ohne dass weiter erklärt wird, was das bedeutet.

Jetzt meldet Push Square, dass PlayStation Gear in die gleiche Richtung geht, und vielleicht sogar noch weiter, denn wenn Sie die Website besuchen, sehen Sie sich jetzt mit der Meldung konfrontiert:

"Danke, dass du den PlayStation Gear Store besucht hast. Diese Website wird am 31. Dezember geschlossen. Unser Kundenservice-Team wird weiterhin für Sie da sein und Ihnen gerne bei Ihrer Bestellung helfen. Alle Verkäufe sind endgültig."

Wir wissen nicht, ob es einen Zusammenhang gibt, aber es gibt derzeit einen Ausverkauf für alle, die ein Schnäppchen für PlayStation -bezogene Artikel finden möchten. Was passieren wird, wenn der Laden schließt, ist noch nicht bekannt, aber es besteht die Gefahr, dass dies die letzte Möglichkeit ist, offizielle Waren direkt bei Sony zu kaufen.

Werden Sie den PlayStation Gear Store vermissen?