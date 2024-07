Der offizielle Name des Spawn-Films wird King Spawn sein

HQ

Die lange geplante Verfilmung von Todd McFarlanes Anti-Held Spawn hat endlich ihren offiziellen Titel enthüllt, nämlich King Spawn.

Dies wurde heute von Jason Blum selbst in einem Beitrag auf X enthüllt, der ebenfalls darauf hindeutet, dass das Drehbuch jetzt vollständig geschrieben ist. Es scheint also, als hätte das Projekt endlich etwas Wind in die Segel bekommen.

Wie viel King Spawn von dem gleichnamigen Comic entlehnen wird, bleibt abzuwarten, aber die Serie, die letztes Jahr gestartet ist, hat eine Zusammenfassung, die wie folgt lautet:

"Als eine der abscheulichsten Kreaturen, die jemals in der Hölle gefangen gehalten wurden, wieder auf die Erde entlassen wird, folgt Spawn den Hinweisen direkt in eine Falle, die nur für ihn aufgestellt wurde. Aber warum will Kincaid, dass Spawn den Thron der Hölle besteigt, und was ist mit der Prophezeiung des Königs Spawn?"

Wir sind auf jeden Fall gespannt und werden den Fortschritt des Projekts verfolgen, jetzt hoffen wir, dass es am Ende auch gut wird.

Interessieren Sie sich für den neuen Spawn Film?