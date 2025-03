Der öffentliche Testserver von Warhammer 40,000: Space Marine II geht heute live

HQ

Heute, am 13. März, geht der öffentliche Testserver von Warhammer 40,000: Space Marine II an den Start. Wenn Sie nicht wissen, was ein öffentlicher Testserver ist, dient er im Wesentlichen als eine Möglichkeit für die Spielerbasis, in Arbeit befindliche Inhalte zu testen.

Viele andere Spiele haben dies in der Vergangenheit getan, darunter Titel wie Deadlock und Baldur's Gate III durch die Stresstests von Baldur's Gate. Mit Space Marine II erwarten wir einen kleinen Vorgeschmack auf neue Inhalte, darunter Gegner, Karten und mehr.

Es ist erwähnenswert, dass selbst wenn du DLCs für das Spiel besitzt, du sie nicht auf dem PTS verwenden kannst. Außerdem ist es nur über Steam zugänglich, wenn Sie also auf der Konsole oder über Epic Games spielen, haben Sie Pech. Um auf den PTS zuzugreifen, könnt ihr ihn einfach über eure Bibliothek herunterladen, sobald er nach dem Einloggen bei Steam startet.