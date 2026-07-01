HQ

In den letzten Monaten hat der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten darüber debattiert, ob die Verfassung weiterhin Kindern, die in den USA geboren wurden, die Staatsbürgerschaft gewähren sollte. Konkret drehte sich die Debatte darum, ob Kinder, die in den USA geboren wurden und deren Eltern entweder unrechtmäßige Staatsbürger sind oder "vorübergehend im Land sind" (also Touristen), die vollen Vorteile der Staatsbürgerschaft des Landes genießen sollten, wobei dies nun trotz der Bemühungen von Präsident Donald Trump bestätigt wird.

Diese Situation kam zur Debatte, nachdem Trump eine von Trump unterzeichnete Exekutivanordnung unterzeichnet hatte, die behauptete, Kinder, die in die oben genannten Kategorien fallen, würden nicht für die Staatsbürgerschaft in Frage kommen; diese Anordnung trug den Titel "Schutz der Bedeutung und des Werts der amerikanischen Staatsbürgerschaft". Dies führte zu einer Reihe von Klagen, die argumentierten, die Anordnung verstoße gegen den Vierzehnten Verfassungszusatz und damit auch gegen dieses Verfahren vor dem Obersten Gerichtshof.

Nun ist das Ergebnis bekannt und der Oberste Gerichtshof hat zugestimmt, die Staatsbürgerschaftsklausel in einem knappen 5-4-Urteil zugunsten dieser Klausel zu bestätigen. Das bedeutet, dass jedes in den USA geborene Kind für die absehbare Zukunft – unabhängig von der Staatsbürgerschaft seiner Eltern, einschließlich illegaler Einwanderer oder Touristen – die volle Staatsbürgerschaft erhält und der Gerichtsbarkeit der gesamten USA unterliegt.