Der Oberste Gerichtshof der USA lehnt die letzte Berufung von Ghislaine Maxwell ab

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass der Oberste Gerichtshof der USA die Berufung von Ghislaine Maxwell gegen ihre Verurteilung wegen Unterstützung des Menschenhandelsnetzwerks von Jeffrey Epstein abgelehnt hat und damit ihren letzten juristischen Weg praktisch geschlossen hat. Die Entscheidung, die ohne Erklärung erlassen wurde, stellt sicher, dass ihre lange Haftstrafe bestehen bleibt, sofern sie nicht durch eine Begnadigung durch den Präsidenten aufgehoben wird. Maxwells Verteidigung drückte ihre Enttäuschung aus, versprach aber, weiterhin nach Gerechtigkeit zu suchen. Das Urteil kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Bundesbeamte weiterhin Epsteins Netzwerk und seine hochkarätigen Verbindungen überprüfen, wobei der öffentliche Druck nach vollständiger Transparenz über die Fallakten wächst.