Der NY-Bericht zeigt eine minimale Batteriedegradation bei Elektrofahrzeugen, die über 240.000 Kilometer gefahren sind.

Mehrere Studien haben gezeigt, dass ein Aspekt, der vielen potenziellen Elektrofahrzeugkunden im Vordergrund steht, der Batterieabbau ist, also die Angst, dass die effektive Reichweite einer Batterie mit der Zeit abnimmt.

Aber wie passt diese Angst zur tatsächlichen Realität? Eine neue von Recurrent entwickelte Studie, die reale Daten von über 1000 aktiven Elektrofahrzeugen auf den Straßen untersuchte, zeigt, dass die Batteriedegradation nicht so drastisch ist, wie zunächst angenommen.

Sie verglichen die effektive Reichweite der erwähnten 1000 Elektrofahrzeuge, die alle 150.000 Meilen oder 240.000 Kilometer überschossen, mit der Reichweite zu ihrer Neuheit, und stellten fest, dass ein relativ neues Modell von 2023 nach der Überquerung von 240.000 Kilometern 91 % seiner effektiven Reichweite beibehalten hat.

Früher war dieser Prozentsatz niedriger, und ein 14 Jahre altes Auto von 2012 behält "nur" 81 % seiner effektiven Reichweite, nachdem es die erwähnte Kilometergrenze überschritten hat.

Das stimmt mit anderen Studien von Recurrent überein, die behaupten, dass nur 0,3 % der neueren Elektroautos eine Batterie ersetzt mussten, also Autos, die nach 2022 verkauft wurden.