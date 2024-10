Der NV3 von Kingston Technology ist die Lösung für Ihre Anforderungen an Hochgeschwindigkeitsspeicher

HQ

SSDs sind heutzutage in Spielen fast unverzichtbar geworden, seit die neueste Konsolengeneration auf die schnellere Speicherlösung umgestiegen ist. Für PC-Spiele sind SSDs jedoch seit langem der König, auch wenn diese Herrschaft ihre eigenen Herausforderungen mit sich bringen kann.

Eine der größten Herausforderungen beim PC-Gaming in der heutigen Zeit ist der Strombedarf und die Tatsache, dass die Hardware viel Wärme abgibt, was die Leistung auf der ganzen Linie verlangsamt und verringert. Die Leute von Kingston Technology haben eine Lösung für diese Probleme mit Ihren SSDs im Sinn, ein neues Gerät, das sie als NV3 betrachten.

Diese SSD ist so konzipiert, dass sie am besten bei geringem Stromverbrauch funktioniert, was bedeutet, dass sie ideal für diejenigen ist, die die Leistung ihres Systems optimieren und verbessern möchten, ohne dabei an Wert zu sparen. Um zu sehen, wie der NV3 dies erreicht und was wir von der Hardware halten, sehen Sie sich die neueste Folge von Quick Look unten an, in der unser eigener Magnus eine Menge Fakten und Gedanken über das Gadget teilt.