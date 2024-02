Der 'nuzlocke'-Mod kommt zu Palworld

HQ

Wenn man schon so lange Pokémon spielt, merkt man schnell, dass die Schwierigkeitskurve der Titel von Game Freak eine sehr niedrige Messlatte ist. Jeder kann die Pokémon-Geschichte schlagen, aber die Spieler spielen die Titel seit Jahren immer wieder, indem sie ihrem Spiel spezielle Regeln hinzufügen, um es herausfordernder zu machen, von denen das bekannteste das Spiel mit "Nuzlocke" ist.

Für diejenigen unter euch, die es nicht wissen: "Nuzlocke" ist eine Art Pokémon-Gameplay, bei dem dein Taschenmonster, wenn es in einem Kampf geschwächt wird, für immer aus deinem Spiel verschwindet (du musst es entweder befreien oder für immer in einer Kiste auf deinem PC aufbewahren). Auf diese Weise hat jede Begegnung eine viel größere Komponente an Spannung und Herausforderung, und es ist das gleiche Gefühl, das die Spieler jetzt in Palworld erreichen wollen.

Die Mod "Nuzlocke Death" ist jetzt in den Nexus-Mods verfügbar, was bedeutet, dass wenn ein Kumpel in deinem Spiel besiegt oder geschwächt wird, er automatisch aus dem Spiel gelöscht wird. Wenn Sie die ultimative Herausforderung für sich und Ihre Freunde annehmen möchten, können Sie sie hier herunterladen.