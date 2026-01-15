HQ

Bevor es auf der Nintendo Switch 2 erscheint, würden die meisten Fans zustimmen, dass Capcom die Leistung von Monster Hunter: Wilds, seinem wichtigsten Spiel des letzten Jahres, in der PC-Version fein abstimmen muss. Der Titel verzeichnete trotz ständiger Kritik an seinem technischen Zustand gute Verkaufszahlen auf dem PC, doch nun behauptet ein cleverer Nutzer, dass eines der Hauptprobleme der "Optimierung" auf ein eher amateurhaftes Versäumnis des Entwicklerteams zurückzuführen sein könnte.

Laut Tylmarande auf Reddit führt das Spiel ständig eine "aggressive Kontrolle" durch, um die zusätzlichen Inhalte (DLC) zu überprüfen, die dem Nutzer zur Verfügung stehen, in dem Ausmaß, dass dies die Leistung des Titels beeinträchtigt und, um die Sache noch schlimmer zu machen, umso besser funktioniert, je mehr DLC installiert wird (weniger Prüfungen zu machen). Obwohl dies ironischerweise die beste Methode für die Aktionäre in Bezug auf den Umsatz zu sein scheint, ist klar, dass dies nicht Capcom beabsichtigt hat, und sie wurden bereits über diese überraschenden Ergebnisse informiert.

Zur Sicherheit hat derselbe Nutzer nach Tests durch Kontowechsel einen Mod für Monster Hunter: Wilds erstellt, der es glauben lässt, dass du alle DLCs hast, und beweist damit seine Theorie durch eine verbesserte Leistung. Tatsächlich hatte Tylmarande, den Capcom vielleicht in Erwägung ziehen sollte, ihre QA-Gehaltsliste aufzunehmen, dem japanischen Unternehmen bereits geholfen, ein Leistungsproblem mit Dragon's Dogma 2 zu lösen.

Hast du Leistungsprobleme mit Monster Hunter: Wilds auf dem PC und denkst, dass das die Ursache sein könnte?