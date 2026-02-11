Der norwegische Skifahrer Johannes Høsflot Klæbo ist nun nur eine Goldmedaille davon entfernt, den historischen Rekord bei den Olympischen Winterspielen einzustellen.

HQ

Johannes Høsflot Klæbo gewann am Dienstag bei den Olympischen Winterspielen 2026 im Sprint-Klassiker der Männer seine zweite Goldmedaille. Zählt man die Goldmedaille mit, die er am Sonntag im Skiathlon gewann (eine Disziplin, bei der er 2022 in Peking 2022 den 40. Platz belegte), hat der 29-jährige Langlaufläufer nun insgesamt neun olympische Medaillen: eine Bronze, eine Silber- und sieben Goldmedaillen, womit er nur knapp daran liegt, einen historischen Rekord für mehr Goldmedaillen eines einzelnen Athleten bei den Olympischen Winterspielen zu erreichen und zu übertreffen.

Der Rekord für mehr olympische Goldmedaillen wird von drei norwegischen Landsleuten, zwei Männern und einer Frau, geteilt: Bjorn Daehlie, der zwischen 1988 und 1998 12 Medaillen, davon 8 Gold- und 4 Silbermedaillen, im Langlauf gewann, acht Gold- und vier Silbermedaillen; Ole Einar Bjorndalen, der zwischen 1998 und 2014 14 Medaillen und 8 Gold im Biathlon gewann; und Marit Bjorgen, der zwischen 2010 und 2018 15 Medaillen (mehr als jeder andere) gewann, 8 Goldmedaillen im Crosslauf.

Hosflot Klaebo hat noch vier weitere Medaillenchancen: 10-km-Intervall, zwei Staffelläufe und den Massenstart-Klassiker, ein 50-km-Langstreckenrennen. Wenn er bei einer der beiden Spielen Gold gewinnt, würde er sich in die Liste der Athleten mit den meisten Goldmedaillen in der Geschichte bei den Olympischen Winterspielen einreihen.

Norwegen führt bei den Olympischen Winterspielen 2026

Stand Mittwoch, dem 11. Februar, führt Norwegen die Medaillentabelle in Mailand-Cortina mit 12 Medaillen an, doppelt so viele wie Deutschland und Schweden, darunter sechs Goldmedaillen. Nur am Dienstag fügte Norwegen drei Medaillen hinzu: Klaebos Gold im klassischen Sprint; und im Biathlon gewann Johan-Olav Botn Gold und Sturla Holm Laegried Bronze.