Der norwegische Skifahrer Johannes Hoesflot Klaebo schreibt mit neun Goldmedaillen Olympiageschichte, und ein klarer Sieg ist in Reichweite

Johannes Høsflot Klæbo schrieb olympische Geschichte, indem er zum am meisten dekorierten Athleten bei den Olympischen Winterspielen wurde. Der norwegische Langlaufläufer trug am Sonntag mit einem Sieg in der 4x7,5-km-Staffel der Männer bei, zusammen mit seinen Teamkollegen Emil Iversen, Martin Løwstrøm Nyenget und Einar Hedegart, und wurde damit der erste Athlet, der in seiner Karriere neun olympische Wintergoldmedaillen gewann.

Klaebo hatte bereits bei den Spielen Gold im Skiathlon, Sprint Classic und 10 km gewonnen und hat noch weitere Medaillenoptionen: den Herren-Teamsprint am Mittwoch, den 18. Februar und den 50-km-Massenstart am Samstag, den 21. Februar.

Klaebo hat die Chance auf einen seltenen Medaillengewinn in sechs olympischen Langlaufwettbewerben. Sechs Goldmedaillen bei einem Olympischen Spiel zu gewinnen, ist eine Leistung, die noch niemand zuvor geschafft hat. Tatsächlich wurde der bisherige Rekord für mehr Goldmedaillen bei den Olympischen Winterspielen (acht) von drei Norwegern, Bjorn Daehlie, geteilt, der zwischen 1988 und 1998 12 Medaillen, 8 Gold und 4 Silber im Langlauf gewann, acht Gold- und vier Silbermedaillen; Ole Einar Bjorndalen, der zwischen 1998 und 2014 14 Medaillen und 8 Gold im Biathlon gewann; und Marit Bjorgen, die zwischen 2010 und 2018 15 Medaillen (mehr als jeder andere) gewann, 8 Goldmedaillen im Crosslauf.