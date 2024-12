Der nordirische Fußballspieler Michael Newberry stirbt plötzlich an seinem 27. Geburtstag

HQ

Michael Newberry, ein junger Verteidiger aus der höchsten Fussballliga Nordirlands, ist im Alter von 27 Jahren plötzlich gestorben. Sein Klub Cliftonville in Belfast teilte heute Nachmittag mit: "Der FC Cliftonville ist am Boden zerstört, als er vom plötzlichen Tod von Michael Newberry erfuhr."

"Unser Beileid gilt Michaels Familie und Freunden sowie den vielen Teamkollegen, mit denen er während seiner Karriere gespielt hat, und den Fans, die von dieser herzzerreißenden Nachricht erschüttert und traurig sein werden", fügten sie hinzu.

Die NI Football League hat ein für heute Abend geplantes Fußballspiel, das Spiel in Cliftonville gegen die Dungannon Swifts, sowie ein weiteres Spiel zwischen Linfield und Larne abgesagt. Linfield war bis zur letzten Saison Newberrys Verein und hatte dort immer noch viele Freunde.

Eine Todesursache wurde nicht genannt. Heute, am 30. Dezember, war Newberrys 27. Geburtstag. In dieser Saison wechselte er zu Cliftonville, bevor er drei Jahre bei einem anderen nordirischen Verein, Linfield, spielte. Zwischen 2018 und 2020 spielte er in der isländischen Mannschaft Ungmennafélagið Víkingur.

Obwohl er in England geboren wurde und in der Jugendakademie in Newcastle spielte, zog es ihn nach Nordirland, wo er auch in der nordirischen Jugendnationalmannschaft spielte.

Andere Fußballvereine und -institutionen in Nordirland haben nach dem plötzlichen Tod ihr Beileid und ihre Bestürzung zum Ausdruck gebracht. "Die Gedanken und Gebete aller im Club sind in dieser sehr traurigen Zeit bei Michaels Familie und Freunden", sagte Linfield.