Der Nintendo Switch-Nachfolger hat einen Codenamen: MUJI

Jetzt ist es offiziell. Das Rennen um die Enthüllung von Nintendos nächster Konsole hat begonnen und die Ankündigung wird noch in diesem Geschäftsjahr erfolgen. Tatsächlich haben wir diese Woche nicht nur die Bilanz der Ergebnisse des letzten Jahres und das Versprechen erhalten, Nintendo Switch 2 in den kommenden Monaten zu sehen, sondern wir haben auch einen Blick auf einige der Schlüsselkomponenten und das, was wir von der Konsole erwarten können, erhalten.

Jetzt kommt eine neue Bestätigung des Nachfolgers der Switch: ihr Codename. In den Famiboards-Foren wurden einige Informationen von Nintendo-Insidern veröffentlicht (und sehr verstreut), und diese interne Bezeichnung für Switch 2 ist jetzt ans Licht gekommen. Wir können es jetzt Nintendo Switch MUJI nennen.

Laut dem Nintendo-Universum-Redakteur Necrolipe, einer Stimme, die als zuverlässige Quelle für Nintendo-Nachrichten gilt, bestätigt sie, dass dies der tatsächliche Codename ist, unter dem die neue Konsole bekannt ist, und dass er seit Monaten in bestimmten Kreisen in Nintendo-Nähe zirkuliert.

Was bedeutet Muji, der Name von Nintendo Switch 2?

Während geheime interne Produktbezeichnungen oft bedeutungslos sind, hat der Name bei Nintendo oft eine Weiterentwicklung der Art und Weise, wie die Konsole verwendet wird, offenbart (oder eine Revolution, wie es der Codename für die Wii war).

Bei Muji sind wir uns nicht sicher, was es bedeuten könnte, aber Nintenduo hat eine ziemlich solide Theorie über seine Bedeutung entwickelt. Sie behaupten, dass Muji ein Wort ist, das sich aus der Verbindung zweier japanischer Kanji ergibt, die den Ausdruck "formlos" oder "flach" ergeben, etwas, das man auch als leere Leinwand bezeichnen könnte. Eine andere Erklärung wird durch eine andere Art der Bildung der Phonetik von Muji mit anderen Kanji gegeben, was einen Ausdruck bilden würde, der mit "nächster Traum" übersetzt werden könnte.

Wie dem auch sei, das einzige, was wir bisher sagen können, ist, dass wir bereits einen Namen für Switch 2 haben, und das ist MUJI.