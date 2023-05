Der Nintendo eShop wurde in Russland nun faktisch geschlossen

HQ

Die meisten großen Videofirmen haben ihre russischen Bemühungen aus Protest gegen den Krieg, den das Land gegen seinen Nachbarn Ukraine führt, beendet. Ein Ergebnis davon ist, dass der Nintendo eShop im Land seit gestern so gut wie beendet ist.

Während Nintendo zuvor Maßnahmen ergriffen hatte, hat der japanische Videospielriese jetzt den eShop-Verkauf in Russland gestoppt, was bedeutet, dass Switch-Benutzer keine Spiele mehr kaufen können und das Einlösen von Codes auch nicht funktioniert. Nintendo schreibt in einer Erklärung:

"Ab dem 31. Mai 2023 und auf absehbare Zeit können russische Kunden mit einem bestehenden Nintendo-Account digitale Inhalte, die sie zuvor gekauft haben, erneut herunterladen. Es wird nicht möglich sein, neue Käufe zu tätigen oder Download-Codes im Nintendo eShop in Russland zu verwenden."

