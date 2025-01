Der Nike Air Jordan 1 Low OG Rookie of the Year 2025 ist Michael Jordans bester Passform gewidmet

HQ

Im Jahr 1985 war Michael Jordan ein Neuling in der NBA. Er war ein Rookie, aber er bewies sofort sein Talent auf dem Platz und nahm in diesem Jahr die Auszeichnung als Rookie of the Year mit nach Hause. Als er seinen Preis entgegennahm, trug MJ einen hellbraunen Wildlederanzug, der bis heute als einer seiner besten Anzüge gilt.

Kein Wunder also, dass Nike diesen Moment 40 Jahre später mit einem neuen Air Jordan 1 Low OG erneut feiert. Im Jahr 2017 wurde eine weitere Version des Rookie of the Year-Schuhs veröffentlicht, aber es war ein High-Top-Schuh, wenn Sie also ein anderes Design in die Hände bekommen möchten, ist jetzt Ihre Chance.

Sie müssen darauf achten, wann die Lagerbestände fallen, denn bei allen limitierten Sneaker-Veröffentlichungen wird erwartet, dass diese Schuhe ziemlich schnell verkauft werden, selbst wenn sie einen Preis von 145 £ haben. Die hellbraune Färbung ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack, aber die Geschichte, die sie repräsentiert, wird sicherlich geschätzt.

