Der Nier-DLC von Stellar Blade zeigt, dass Eve die Nase voll hat von Pervs

Man kann mit Sicherheit sagen, dass seit der Veröffentlichung der ersten Bilder von Stellar Blade eines der Hauptverkaufsargumente des Action-Titels von Shift-Up die Protagonistin Eve ist. Das ist etwas, auf das sich der Entwickler sehr konzentriert hat, vor allem mit der Veröffentlichung des Nier-Crossover-DLCs.

Diese kosmetischen Gegenstände verleihen Eve ein paar verschiedene Looks, aber wenn du mit der Kamera um sie herum zoomst, ist es am besten, sie PG zu halten, in Ordnung, da Eve sonst die Kamera mit einem genervten Grunzen wegtritt.

Es ist eine Anspielung auf Nier: Replicant, wo auch der Charakter Kaine eine ähnliche Reaktion zeigte, als die Spieler versuchten, sie zu perversieren. Es ist eines der wenigen zusätzlichen Features außerhalb der Kosmetika, die viele Leute immer noch kaufen, um Eve in ihren Spielen anzupassen.