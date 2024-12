Der New Yorker CEO-Shooter aus dem Gesundheitswesen hat eine seltsame Verbindung zu Civilization

Civilization VI: Portugal, Sümpfe und Zombies im letzten DLC vom New Frontier Pass

am 16. März 2021 um 10:09 NEWS. Von Stefan Briesenick

Am 25. März schließt Firaxis Games den aktuellen Saison Pass in Civilization VI ab, denn Portugal gelangt nächste Woche in das rundenbasierte Strategiespiel. Über die...