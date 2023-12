Der New Game+-Modus von Alan Wake 2 erscheint am Montag

HQ

Während Remedy Entertainment bei den The Game Awards nicht mit dem schwer fassbaren Preis für das Spiel des Jahres nach Hause ging, erhielt der finnische Entwickler mehrere andere Auszeichnungen. Während seiner Dankesrede für die beste Spielleitung kündigte das Unternehmen auch an , dass der erwartete New Game+-Modus für den gefeierten Titel nächste Woche, am Montag, erscheinen wird.

Dieser Modus ermöglicht es den Spielern, alle Waffen, Talismane und Charakter-Upgrades zu behalten, die sie in ihrem ersten Spieldurchgang gesammelt haben. Du kannst deine Ausrüstung im ersten verfügbaren Schuhkarton in einem sicheren Hafen finden, mit Waffen, die sich bereits in deinem Inventar befinden. Dieser Modus bietet auch neue Videos und Manuskriptseiten, nach denen man suchen kann, sowie einige andere " subtile Ergänzungen".

Uns wurde auch gesagt, dass zusammen mit New Game+ ein neuer Albtraum-Schwierigkeitsgrad eingeführt wird, der die Spieler mit anspruchsvolleren Gegnern und strategischen Gameplay-Anforderungen noch weiter bringen wird.

Zu guter Letzt wird es einen weiteren Bug- und Verbesserungspatch geben, der zusammen mit diesem Update veröffentlicht wird.

New Game+, oder The Final Draft, wie Remedy es nennt, wird am 11. Dezember um 18:00 Uhr GMT / 19:00 Uhr MEZ veröffentlicht.