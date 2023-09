Der Neustart von The Crow soll nächstes Jahr Premiere haben

HQ

Der Fluch von The Crow scheint sehr real zu sein, zumindest für Skeptiker und Abergläubische. Nachdem der Klassiker von 1994 von Tragödien geplagt wurde und Brandon Lee, Bruce Lees Sohn, bei einem Unfall am Set ums Leben kam, stand der Neustart mit Bill Skarsgård in der Hauptrolle vor einer Reihe von Herausforderungen, einschließlich der tatsächlichen Veröffentlichung.

Denn während der Film gedreht wurde und bereit ist, geschnitten und anschließend veröffentlicht zu werden, war bis gestern keine Produktionsfirma beauftragt worden, den Film tatsächlich zu veröffentlichen. Deadline berichtet nun jedoch, dass Lionsgate einen achtstelligen Deal abgeschlossen hat, bei dem der Produktionsriese die Rechte an dem Film erwirbt und plant, ihn bereits im nächsten Jahr (2024) zu uraufführen.

Der Film wird eine Nacherzählung des Originals sein, das selbst eine Adaption der Graphic Novel von James O'Barr war, und zeigt einen Mann, der brutal ermordet wird, bevor er von den Toten zurückkehrt, um seinen Tod und den seiner Verlobten zu rächen.

Freust du dich auf die Rückkehr von The Crow?