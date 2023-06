Der "Neustart" von Fluch der Karibik hat bei Disney Priorität

HQ

Während es eine ziemlich verbreitete Meinung ist zu sagen, dass das Pirates of the Caribbean-Franchise im vierten und fünften Film ein wenig an Qualität eingebüßt hat, lieben die Fans die Piraterieserie immer noch absolut. Disney war nicht leise in seinen Versuchen, mehr Pirates auf den Markt zu bringen, und in der Vergangenheit gab es Berichte über alle möglichen Spin-offs und neuen Filme, darunter einen mit Margot Robbie in der Hauptrolle, der jetzt scheinbar tot im Wasser liegt. Aber nur weil Disney auf Hürden gestoßen ist, um mehr Pirates auf den Markt zu bringen, heißt das nicht, dass nicht daran gearbeitet wird.

In einem Profil der New York Times über Disneys Live-Action-Produktionschef Sean Bailey wird erwähnt, dass es für die Produktionsfirma eine "Priorität" ist, Pirates wieder in die Kinos zu bringen. Wie das aussehen wird, bleibt abzuwarten, aber es ist von einem "Neustart" der Filmreihe die Rede.

Bailey merkt an, dass an einer Geschichte gearbeitet wird, die "die Filme ehrt, die zuvor gekommen sind, aber auch etwas Neues zu sagen hat", aber es ist unklar, ob Johnny Depp in dem Film überhaupt als Captain Jack Sparrow mitspielen wird, da im Moment keine Verpflichtung zwischen Disney und Depp eingegangen wurde.

Wie würdest du dir die Zukunft von Pirates of the Caribbean vorstellen?