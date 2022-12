Der neueste Yakuza: Like a Dragon-Trailer zeigt den Brawler-Kampfstil

HQ

Während Yakuza: Like a Dragon im kommenden Remake und Prequel Like a Dragon: Ishin wieder Gegner in Echtzeit auskotzen konnte.

Der neueste Trailer konzentriert sich ausschließlich auf den Brawler-Stil, der, wie der Name schon sagt, ein eher geradliniger Kampfstil ist, der sich perfekt für Begegnungen in Hintergassen eignet. In echter Yakuza/Like a Dragon-Manier gibt es auch einige alberne Finishing-Moves wie das Stopfen einer Orange in den Mund des Gegners. Mehr dazu im Trailer unten.

Like a Dragon: Ishin, das Mitte 1800 spielt, erscheint auf allen modernen Plattformen außer dem Nintendo Switch.