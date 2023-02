Der neueste Witchfire-Trailer zeigt eine Menge gottloser Waffen

HQ

The Astronauts, der Entwickler hinter dem kommenden Witchfire, hat einen weiteren Trailer für das Spiel veröffentlicht, der interessierten Fans einen tieferen Einblick in die Waffen und magischen Fähigkeiten gibt, aus denen der Titel besteht.

Während der Trailer weitgehend auf die Handkanone namens Hunger zugeschnitten ist, die sich von kritischen Treffern ernährt und mit aufeinanderfolgenden Schüssen stärker wird, erhalten wir auch einen Blick auf eine Armbrust und einige der magischen Fähigkeiten, die Witchfires Preyers einsetzen können.

Seht es euch unten an und wann ihr euch darauf freuen könnt, Witchfire zu spielen, wird der Titel in diesem Jahr zu einem unbestimmten Zeitpunkt in Early Access erscheinen.