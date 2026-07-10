Der neueste und wahrscheinlich letzte Coup von Grand Theft Auto Online, bevor GTA VI nächste Woche erscheint

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Der Kortz Center Heist, der neueste Coup seit einigen Jahren für Grand Theft Auto Online und wahrscheinlich der letzte große Auftritt des Spiels, bevor der Fokus auf Grand Theft Auto VI wechselt, erscheint nächste Woche. Wir wussten, dass der neueste Coup diesen Monat erscheinen würde, aber jetzt hat Rockstar uns eine Menge zusätzliche Details darüber gegeben, wie wir den Coup angehen, was wir daraus gewinnen können und wie einzigartig der Wiederspielwert ist.

Wie auf Rockstars Newswire erwähnt, brauchst du ein Herrenhaus mit einem Kunststudio. Danach treffen Sie einen Fälscher, der die Kunst im Museum durch nahezu perfekte Fälschungen ersetzen kann. Wenn Sie das Kortz Center auskundschaften, sollten Sie auf Zeugen und Kameras achten, denn wenn Sie von einem der beiden entdeckt werden, könnten Sie Ihre Pläne vereiteln. Im Gegensatz zu anderen Heists, bei denen das Ziel einfach ist, mit so viel Geld oder Beute wie möglich rauszukommen, legt der Kortz Center Heist großen Wert auf Schleichen, denn wenn die Leute wissen, dass die Kunst gestohlen ist, wird es schwieriger, einen Käufer zu finden.

Oder vielleicht willst du deine Stücke gar nicht verkaufen. Mit gelegentlich neuen Gemälden im Kortz Center können Sie, wenn Sie möchten, eine Galerie bildender Kunst aufbauen. Für einen GTA-Online-Spieler, der bereits alles hat, was Geld kaufen kann, reichen es vielleicht nicht mehr Millionen, weshalb Rockstar dem Coup ein einzigartiges, wiederspielbares Element hinzugefügt hat, da auch verschiedene Gemälde neue Möglichkeiten bieten, sie zu stehlen.