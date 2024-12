Der neueste UltraGear-Monitor von LG kann extreme Leistung und Auflösung erreichen

HQ

Im Rahmen der neuesten Folge von Quick Look haben wir unsere Aufmerksamkeit auf einen neuen Monitor aus der UltraGear-Reihe von LG gerichtet. Es ist unter dem einprägsamen und einprägsamen Titel UltraGear 32GS95UV bekannt und ist ein Gerät, das sowohl extreme Leistung als auch hochwertige Bilder bewältigen kann.

Dieser Monitor ist in der Lage, bei der Anzeige von FHD-Inhalten bis zu 480 Hz zu erreichen, kann dann aber das Skript umdrehen und bei Bedarf stattdessen 4K UHD-Bilder mit 240 Hz anbieten. Unnötig zu erwähnen, dass es ein ziemlich vielseitiges Gerät ist.

Um zu sehen, ob dieser Monitor das nächste Gadget für Ihre Kampfstation ist, schauen Sie sich die neueste Folge von Quick Look unten an, in der unser eigener Magnus eine Reihe von Fakten und Gedanken teilt.