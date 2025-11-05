Der neueste Trailer von MindsEye enthält eine verzweifelte Bitte, das Spiel zu spielen

HQ

Erinnern Sie sich an MindsEye ? Nun, es scheint bereits, dass der ehrgeizige futuristische Shooter von Build a Rocket Boy in die Nischen des Gedächtnisses der Menschen gedrängt wird. Das wird den Entwickler jedoch nicht davon abhalten, einige neue Inhalte für die Spieler zu liefern, in einem letzten verzweifelten Versuch, MindsEye vor seinem eigenen Ruf zu retten.

Arcadia markiert einen Neuanfang für MindsEye, hoffentlich. Es handelt sich um eine UGC-Plattform, die mit Missionen, Rennen, Herausforderungen und mehr ausgestattet ist. Seltsamerweise hat MindsEye als Teil des Updates, das Arcadia in den Vordergrund des Spiels rückt, Berichten zufolge die Free-Roam-Mechanik aus dem Spiel entfernt, aber an ihrer Stelle wurden einige neue Bewegungsfähigkeiten hinzugefügt.

Was an diesem kurzen Trailer, der mit der Einführung von Arcadia einhergeht, wirklich seltsam ist, ist der Backing-Track, der mit dem Text "play my game is all I'm asking" endet. Ein letztes, verzweifeltes Plädoyer, jemanden dazu zu bringen, sich MindsEye anzusehen.