Der neueste Trailer von Marty Supreme führt uns tiefer in die Welt des Tischtennis, in der viel auf dem Spiel steht

Diesen Dezember entführt uns A24 in die Welt des Tischtennis für einen spannenden Streifen, der sich um Marty Mauser dreht, ein junges Tischtennis-Wunderkind, das ein Auge auf Ruhm und Ruhm geworfen hat.

Der Film ist unter dem Namen Marty Supreme bekannt und zeigt Timothee Chalamet in der Hauptrolle dieses jungen Tischtennisstars, wobei der Film dokumentiert, wie er durch alle möglichen Irrungen und Wirrungen geht, um die Größe in diesem Sport zu erreichen, von der er glaubt, dass sie sein Recht ist.

Unter der Regie von Josh Safdie und geschrieben von Safdie und Ronald Bronstein, hat Marty Supreme auch neben Chalamet eine ziemlich gestapelte Besetzung, da wir Gwyneth Paltrow, Odessa A'Zion, Kevin O'Leary, Abel Ferrera, Fran Drescher und mehr erwarten können. Wann der Film Premiere haben wird, kommt am Weihnachtstag, dem 25. Dezember, in die Kinos, und Sie können sich den neuesten Trailer unten ansehen.