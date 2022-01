Der neueste Trailer von Horizon Forbidden West zeigt Feinde und Verbündete von Aloy

HQ

In ungefähr sechs Wochen erscheint Horizon Forbidden West und bis dahin möchte Guerrilla Games noch jede Menge Details vom Open-World-Actionspiel besprechen. Letzte Woche wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der sich auf die Stämme konzentriert, auf die Aloy an der Pazifikküste der USA treffen wird. Nicht all diese Fraktionen sind Außenstehenden gegenüber freundlich gesinnt, doch selbst diese Kulturkreise Traditionen, Bräuche und Motivationen, die uns mehr über ihr Verhalten verraten. Natürlich nehmen die Entwickler nicht alle Geheimnisse vorweg, denn ihr sollt am 18. Februar ja schließlich noch etwas Neues entdecken können.