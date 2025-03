Der neueste Trailer von From the World of John Wick: Ballerina bietet Flammenwerfer und jede Menge Action Der Spin-off-Film kommt im Juni in die Kinos.

HQ Während Lionsgate immer noch sehr darauf bedacht zu sein scheint, die Geschichte von John Wick mit einem weiteren nummerierten Hauptteil fortzusetzen (irgendwie...), wird das Franchise in der unmittelbaren Zukunft stattdessen um ein weiteres Spin-off erweitert. Dies wird keine limitierte Fernsehserie wie Continental sein, sondern eine große Theaterleistung mit Ana de Armas in der Hauptrolle und sogar mit einem kurzen Auftritt von Keanu Reeves' Baba Yaga. From the World of John Wick: Ballerina, der ab dem 7. Juni in die Kinos kommt, dreht sich um Armas' Figur Eve, eine Attentäterin, die auf die Ruska Roma -Methoden ausgebildet wurde und nun auf Rache aus ist, nachdem ihr Vater ermordet wurde. Unnötig zu erwähnen, dass es sich um eine John Wick -Produktion handelt, die viel gewalttätige Action und gut choreografierte Kämpfe bietet, und der neueste Trailer geht nur einen Schritt weiter, um das zu beweisen. Es heizt die Sache sogar noch weiter an, indem es sich noch mehr auf Flammenwerfer konzentriert, indem es ein Feuer- und Eisthema bietet. Schauen Sie es sich unten an. Werden Sie Ballerina in den Kinos sehen? HQ