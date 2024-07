Der neueste Staubsaugerroboter von Xiaomi ist die All-in-One-Reinigungslösung

HQ

Wir haben tatsächlich eine Reihe von Roboter-Gadgets in unserer Quick Look -Videoserie in die Hände bekommen, und heute ist keine Ausnahme. Wir haben uns dem Xiaomi Robot Vacuum X20+ zugewandt, einem Gerät, das die All-in-One-Lösung für das Wischen und Staubsaugen sein soll.

Wie er dies schafft, verwendet er einen 4-Liter-Wassertank und ein automatisches Wischpad für die Wischarbeiten und kombiniert dies dann mit einem 6000Pa-Saugwerkzeug, um die Reste aufzusaugen und aufzuräumen. Es verfügt auch über ein Hinderniserkennungssystem und eine intelligente Steuerungs-App, mit der Sie den Roboter von Ihrem Mobiltelefon aus im Auge behalten können.

Um mehr über die Xiaomi Robot Vacuum X20+ zu erfahren, sehen Sie sich die neueste Folge von Quick Look unten an.