Der neueste Sampler von Teenage Engineering ist für die Möchtegern-Bardcore-Superstars

Wir sind uns nicht ganz sicher, warum Sie jemals eine brauchen würden, aber wenn Sie zufällig ein Barde oder Hofmusiker sind, der im 21. Jahrhundert gefangen ist und gezwungen ist, seine Laute oder Drehleier gegen eine E-Gitarre einzutauschen, dann haben die talentierten Leute von Teenage Engineering eine alternative Lösung für Ihre Probleme entwickelt.

Der EP-1320 ist ein Sampler, der gebaut wurde, um Klänge und Geräusche zu liefern, die dem Mittelalter ähneln. Dazu gehören Instrumente aus dieser Zeit sowie gregorianische Gesänge und eine Sammlung von Klängen, die Sie vielleicht kennen, wenn Sie im 13. Jahrhundert gelebt haben, wie z. B. Wörter, Pfeile, Nutztiere, Hexen, rüpelhafte Bauern und sogar einen Drachen. Okay, vielleicht ist es nicht 100% historisch authentisch...

Wie auch immer, Teenage Engineering fügt hinzu, dass dies "mit Hunderten von mittelalterlichen Klängen und Samples, einem neu gestalteten Set von Send-Effekten und Punch-In-Effekten, einem brandneuen Arpeggiator und einer Sammlung von raffiniert aufgenommenen Multi-Sample-Instrumenten kommt".

Der EP-1320 kostet Sie etwa 299 £, aber wenn Sie auf Bardcore stehen und versuchen möchten, etwas von dieser fantastischen Musik zu kreieren, dann könnte er einen Kauf wert sein. Wenn du diesen ganzen Nachrichtenartikel gelesen hast und dich immer noch fragst, was zum Teufel Bardcore ist, schau dir unbedingt das fantastische Cover von Beedle The Bardcore von The Real Slim Shady unten an.

