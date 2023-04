Der neueste Patch von Pokémon Scarlet/Violet behebt den Fehler im Tera-Raid-Ei

HQ

Game Freak hat ein neues Update für Pokémon Scarlet/Violet veröffentlicht, und dieses soll eine Menge Bugs und Probleme beheben, die das neueste Taschenmonster-Abenteuer geplagt haben.

Eine der größten Korrekturen besteht darin, das Tera Raid-Problem zu beheben, bei dem Spieler ein Ei anstelle von Walking Wake oder Iron Leaves fangen, was bedeutet, dass das veränderte Pokémon jetzt erworben werden kann. In ähnlicher Weise gab es eine Reihe von Korrekturen, die auf die hisuiische Version von Zoroark abzielten, die für jeden verfügbar ist, der die kommende Hidden Treasure of Area Zero-Erweiterung vorbestellt hat.

Die vollständigen Patchnotes findet ihr weiter unten.

Unterstützung für Trainer, die in Tera-Raid-Kämpfen ein Ei gefangen haben, anstatt Wake oder Eisenblätter zu laufen

Trainer, die vor dem Update auf Version 1.2.0 von Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur in einem Tera-Raid-Kampf ein Ei anstelle von Walking Wake oder Eisenblätter gefangen hatten, waren von einem Fehler betroffen, der sie daran hinderte, eines dieser Pokémon zu fangen.

Dieser Fehler wurde behoben und Trainer, die solche Eier anstelle von Walking Wake und Eisenblättern gefangen haben, können diese Pokémon nun fangen.

Darüber hinaus werden die Tera-Raid-Kampf-Events für diese beiden Pokémon ungefähr zur gleichen Zeit wie dieses Spiel-Update zurückkehren. Auf dieser Seite finden Sie weitere Informationen zu den Tera-Raid-Battle-Events.

Feature-Anpassungen

Der Einsendeschluss für Freundschaftswettbewerbe, der im Abschnitt "Online-Wettbewerbe" des Kampfstadions zu finden ist, wurde geändert.



Vor dieser Änderung: Die Teilnahme war bis zum Beginn des Freundschaftswettbewerbs möglich.



Nach dieser Änderung: Die Teilnahme ist bis zum Ende des Freundschaftswettbewerbs möglich.



Fehlerbehebungen

Link-Schlachten



Es wurde ein Fehler in Link-Kämpfen behoben, bei dem die Auswahl von "Tauschen ein", kurz bevor der Auswahl-Timer Null erreichte, das ausgewählte Pokémon nicht einschaltete und anschließend dazu führte, dass das Wechseln – und der Kampf selbst – abnormal funktionierte.



Es wurde ein Fehler in Link-Gefechten behoben, bei dem die verbleibende Zeit für das Gefecht, sobald es unter einer Minute lag, nicht mehr dort angezeigt wurde, wo es sollte.



Es wurde ein Fehler behoben, der in Link-Kämpfen auftrat, bei dem je nachdem, welche Attacke zum Zeitpunkt der Ohnmacht eines Pokémon verwendet wurde, die Zeit, die ein Trainer für die Auswahl seines nächsten Pokémon erhielt, verkürzt wurde.



Schlachten



Es wurde ein Fehler behoben, bei dem die Cud-Kau-Fähigkeit alle zwei Runden erneut ausgelöst wurde, nachdem sie das erste Mal ausgelöst wurde, im Gegensatz zu dem, was in der Fähigkeitsbeschreibung geschrieben steht.



Es wurde ein Fehler behoben, der auftrat, als Zoroark terastallisierte, während er seine Illusionsfähigkeit benutzte, um sich als ein anderes Pokémon zu verkleiden. Auf dem Bildschirm "Status überprüfen" wurde der Typ des terastallisierten Zoroark als der ursprüngliche Typ des Pokémon angezeigt, als das er sich verkleidet hatte, und nicht als Zoroarks Tera-Typ.



Es wurde ein Fehler behoben, der auftrat, wenn Zoroark seine Illusionsfähigkeit benutzte, um sich als ein anderes Pokémon zu verkleiden, das bereits terastallisiert hatte. Dieser Fehler führte dazu, dass Zoroarks Typ auf dem Bildschirm "Status prüfen" fälschlicherweise als Tera-Typ des Pokémon angezeigt wurde, als das sich Zoroark getarnt hatte.



Es wurde ein Fehler in Doppelkämpfen mit Attacken behoben, die mit den Attacken zu Statusänderungen für das Pokémon führten. Dieser Fehler führte dazu, dass die Statusänderungen fälschlicherweise zweimal erfolgten, wenn der Benutzer zwei gegnerische Pokémon mit der Attacke traf, während sich ein gegnerisches Pokémon hinter einem Ersatz befand.



Pokémon GO-Konnektivität



Das Hauptproblem, das dazu führte, dass das Spiel auf dem Bildschirm abstürzte, der zum Koppeln mit einem Pokémon GO-Konto verwendet wurde, wurde behoben.



Sonstiges