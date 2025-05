Der neueste Patch von Baldur's Gate III entfernt die Erwähnung eines gekürzten Minthara-Handlungspunkts

HQ

Der letzte richtige Patch für Baldur's Gate III wurde zwar veröffentlicht, aber Larian wird weiterhin hier und da Fehler und Probleme beheben, wie es scheint. Zuletzt haben wir den 31. Hotfix für Baldur's Gate III erhalten, der einen alten Handlungspunkt für Minthara entfernt hat.

Wie in den Patchnotes geschrieben und zuerst von PCGamer entdeckt, wird Minthara keine nicht mehr funktionierenden Dialoge haben, wenn ihr "Mit Toten sprechen" auf sie anwendet. In der Vergangenheit hätte die Verwendung dieses Zaubers darauf hingedeutet, dass Minthara schwanger war.

Eine interessante Idee, aber eine, die es nicht in das fertige Spiel geschafft hat. Geschnittene Dialoge wurden in früheren Patches, die sich darauf bezogen, in den Mülleimer geworfen, aber mit Hotfix #31 scheint es, dass Mintharas Kind offiziell nicht mehr existiert.

An anderer Stelle in den Patchnotes können wir Korrekturen für die verschiedenen neuen Unterklassen sehen, die in Patch 8 eingeführt wurden, sowie eine nette Korrektur des Fotomodus, bei dem eure wild geformten Wildschweine und Katzen endlich auf die Kamera achten.